Полузащитник «Химок» Денис Глушаов в интервью «РИА Новости» рассказал о своей мечте прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России. Бывший полузащитник сборной России сказал, что с гегемонией петербуржцев «надо заканчивать».

Хавбеку напомнили о его желании вернуться в «Спартак». В ответ на это Глушаков со смехом произнёс: «Сейчас сезон закончится, подумаю». На вопрос о желании прервать гегемонию «Зенита» футболист заявил: «С удовольствием. Сделаю все возможное, выиграю чемпионство со «Спартаком» и сразу закончу карьеру».

«Зенит» в этом году стал чемпионом России четвёртый сезон подряд. «Спартак» за тур до конца чемпионата идёт на десятом месте. Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, выиграв с клубом чемпионат России в 2017 году.