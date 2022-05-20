Российская фигуристка Наталья Забияко на днях ошарашила поклонников новостью: она возобновляет карьеру спустя несколько лет. Ещё более неожиданным стало то, что спортсменка теперь будет выступать за Канаду. Партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман, тренироваться пара будет также в Канаде.

Решение Забияко возобновить выступления отчасти можно понять: она покинула спорт не столько по своей воле, сколько из-за травмы многолетнего партнёра Александра Энберта, с которым взяла серебро Олимпиады-2018 в командном турнире. Однако немного удивляет то, что она расчехляет коньки после столь долгой паузы: последний раз Забияко соревновалась аж в 2019 году.

Решение выступать за Канаду, а не Россию, также можно понять: сейчас неизвестно, когда наши фигуристы вообще смогут участвовать в международных соревнованиях. Однако, судя по всему, решение вернуться фигуристка приняла ещё до введения санкций. А во время учебно-тренировочного лагеря ISU она нашла себе нового партнёра – канадца. Так что искать какие-то подводные камни в её решении не стоит.

Тем не менее, переход Забияко в сборную Канады вызвал противоречивую реакцию в России.

Татьяна Тарасова: все привыкли

В мире фигурного катания Забияко получила в основном тёплые слова поддержки.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала ей удачи и напомнила, что такие переходы – обычное дело в фигурном катании:

«У нас есть кому выступать всегда, но жаль, что потеряли хорошую девочку, которая от нас уходит. Хорошо, что нашла себе там партнера. У нас, видимо, его не оказалось.

Каждый человек – это потеря. Просто мы должны создать такую обстановку, чтобы от нас никто не уходил. Хотя в мире фигурного катания все привыкли к таким переходам. Ко мне тоже многие переходили».

Илья Авербух: всё дело в конкуренции

Хореограф Илья Авербух пояснил, что Забияко хотела вернуться в спорт, но сейчас ей сложно пробиться в России, где серьёзная конкуренция

«Наташа чувствует, что не реализовала себя до конца. Здесь нет речи о том, что действующий спортсмен покидает Россию ради другой страны. Просто у нас огромная конкуренция в парном катании. Невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию, а вот в другой стране, где конкуренция гораздо ниже, почему нет?»

Александр Энберт: полная поддержка

Очень тепло отозвался о решении Забияко её бывший партнёр Александр Энберт:

«Для меня это радость. Надеюсь, что у нее все будет получаться, и если она будет первой на любом из турниров, я буду счастлив, очень за нее болею. Мы с ней добились всех успехов вместе, и она заслуживает золотых медалей, она прекрасная партнерша и прекрасный человек».

Фигурист подчеркнул, что к нему Наталья не обращалась по поводу возобновления карьеры, но он бы и сам не согласился, чтобы не рисковать здоровьем.

Алексей Ягудин: перспектив не видит

А вот олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин считает, что у Забияко мало шансов добиться успехов.

«В данном случае я не вижу больших перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться», — произнёс Ягудин, но при этом напомнил, что история знает примеры успешных возвращений. В частности, он упомянул своего многолетнего конкурента Евгения Плющенко.

Татьяна Мишина: Забияко в хорошей форме

Последние годы Забияко выступала лишь в шоу «Ледниковый период», и тренер Татьяна Мишина обратила внимание на готовность фигуристки:

«Для меня это неожиданное решение. Хотя она в хорошей форме. Это было видно по тому, как она выступала в «Ледниковом периоде».

Ирина Роднина: а кто она такая?

Впрочем, не все были довольны решением Забияко сменить гражданство. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась хоть и нейтрально, но в её словах явно сквозило пренебрежением:

«А кто это такая? Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призеров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях – это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов».

Виталий Милонов: пусть пляшет перед трансгендерами

Коллега Родниной по Госдуме Виталий Милонов был ещё более эпатажен в своём высказывании. Как обычно, депутату не дают покоя гендерные свободы в странах Запада:

« Это просто проститутка. И главное, в какую страну. В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. Пусть едет. И пусть не забывает, кто ее учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами. А потом ее выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться».

Также депутат предложил лишить Забияко всех наград, которые она получала в России.

Сергей Малинкович: оказалась неблагодарной тварью

Но самую яркую речь произнёс лидер партии «Коммунисты России» (не путать с КПРФ) Сергей Малинкович:

«Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО. Никогда жалеть не надо таких предателей, надо лишить всех наград, вычеркнуть из всех спортивных летописей России и по-хорошему надо лишить гражданства, но у нас пока нет такого механизма в Конституции».

Также Малинкович назвал решение Забияко национальным предательством и призвал тренеров провести над ней «суд чести».

Стоит отметить, что «Коммунисты России» славятся своими эпатажными высказываниями и строят на этом свою деятельность, поэтому всерьёз воспринимать слова Малинковича, пожалуй, не стоит.

Светлана Журова: Забияко заставят сделать политические признания

Ещё один депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова была более сдержанной, однако высказала опасения по поводу судьбы Забияко в Канаде:

«Ей будет сложно в Канаде, возможно, попросят сделать какие-то политические признания, также нужно будет пройти процесс получения канадского гражданства. Это очень серьезное ее решение. Что касается общества, то люди по-всякому отнесутся – кто-то будет говорить плохие вещи, кто-то поддержит».

Александр Жулин: не согласен с Журовой

А вот тренер Александр Жулин уверен, что к Забияко отнесутся тепло:

«Я за Наталью рад и счастлив. Все у нее будет хорошо! В Канаде к ней будут относиться замечательно».

Сама Наталья Забияко, по всей видимости, спокойно отнеслась к негативным высказываниям, опубликовав несколько из них у себя в соцсетях, добавив саркастические гифки. Будем откровенны: ничего страшного в переходе фигуристки в другую сборную нет. В конце концов, в сборную России сама Забияко попала из Эстонии, и там никто её предательницей и «тварью» не называл. А некоторым спикерам всё же стоит выбирать выражения: в конце концов, в России всё ещё действует закон об оскорблении чести и достоинства.

В материале использованы цитаты спикеров с сайтов «Матч ТВ», Metaratings, «Чемпионат», «РИА Новости», «Спорт-Экспресс»