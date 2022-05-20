Сегодня, 20 мая, состоится сессия Международного олимпийского комитета (МОК), где в числе прочего будет обсуждаться вопрос отстранения российских спортсменов от соревнований в связи с ситуацией в Украине.

В число участников сессии должны войти президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Заседание пройдёт в смешанном формате в Лозанне: часть членов МОК примут участие в нём по видеосвязи.

28 февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Большинство организаций последовали рекомендации и дисквалифицировали спортсменов из России и Беларуси.