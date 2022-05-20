Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал рекомендации отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Данное предложение МОК выдвинул 28 февраля из-за ситуации в Украине.

Бах на сессии МОК заявил, что Россия грубо нарушила олимпийское перемирие, которое должно длиться на протяжении Олимпийских и Паралимпийских игр. Также он отметил, что это влечёт глобальные последствия для всего мира.

При этом Томас Бах отметил, что санкции распространены не на всех членов олимпийского сообщества, потому что они не должны накладываться на тех, кто не виновен в событиях.