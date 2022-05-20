Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Новое сголдашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акинфеев всю карьеру провёл в составе ЦСКА. За основной состав команды он дебютировал в 2003 году и с тех пор не уступал место в основе никому из конкурентов.

На данный момент Акинфеев провёл 704 матча за ЦСКА, выиграл шесть чемпионатов, шесть Кубков, семь Суперкубков России, а также Кубок УЕФА. Десять раз он назывался вратарём года в России по версии журнала «Огонёк».

С 2004 по 2018 год Акинфеев также провёл 111 матчей за сборную России, завоевав с ней бронзу Евро-2008.