Калининградский «Локомотив» принёс извинения за поведение главного тренера команды Андрея Воронкова. В заявлении клуба говорится, что он не намеревался обидеть или оскорбить кого-либо.

«Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации, — говорится в заявлении на сайте «Спорт-Экспресса». — Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК «Уралочка-НТМК», прекрасной волейболистке этой команды Аиламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта».

Воронков во время решающего матча финала чемпионата России среди женщин против «Уралочки» во время тайм-аута сказал своей подопечной: «Почему ты опять ловишь эту обезьяну?». По контексту матча стало понятно, что говорил он об Аиламе Монталво — чернокожей волейболистке «Уралочки». 19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок будет объявлен 31 мая на заседании исполкома ВФВ.