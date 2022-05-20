ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба Алана Дзагоева. Контракт с 31-летним хавбеком был расторгнут по согласию сторон.

Дзагоев провёл в ЦСКА всю профессиональную карьеру, дебютировав в основе в 2008 году. Хавбек провёл 397 матчей и забил 77 мячей во всех турнирах, выиграл три чемпионата России, четыре Кубка и четыре Суперкубка страны. Последние сезоны он выходил на поле нерегулярно из-за частых травм.

В текущем сезоне Дзагоев провёл за ЦСКА в чемпионате и Кубке России 22 матча и отдал 3 передачи.

Ранее стало известно, что ЦСКА покидает Марио Фернандес, который возьмёт паузу в карьере. Голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев сегодня продлил соглашение с клубом.