УЕФА намерен перенести матч за Суперкубок Европы 2023 года из Казани, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на ESPN. Стадиону «Ак Барс Арена» был отдан Суперкубок УЕФА в марте 2020 года, но в связи с ситуацией в Украине его могут перенести в другую страну.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2021/22 должен был пройти в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», но был перенесён в пригород Парижа Сен-Дени на «Стад де Франс».

Кроме того, клубы из России лишены права участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборная лишилась права участия в Лиге наций.

В Суперкубке УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.