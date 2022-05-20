Российская пловчиха Юлия Ефимова в своих соцсетях опубликовала видео соблазнительного танца в откровенном наряде. В ролике она танцует в коротких шортах и белом топике.

«Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (всё уходит в тренировки)», — подписала ролик спортсменка.

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Ефимовой 30 лет. Она три раза брала медали Олимпийских игр в 2012 и 2016 году на 100 и 200 метрах брассом. Также на её счету шесть побед на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы, а также три — на ЧЕ на короткой воде. Она также является рекордсменкой по общему количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17.