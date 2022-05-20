Молодёжная команда «Зенита» разгромила «Крылья Советов» в выездном матче первенства России. Петербуржцы победили 5:2.

Счёт открыл Савва Котов на девятой минуте. На 13-й Илья Родионов увеличил преимущество «Зенита», а на 40-й Котов оформил дубль.

В начале второго тайма на 48-й минуте Руслан Халоев сделал счёт 4:0. На 68-й «Крылья» остались в меньшинстве, но смогли провести два мяча — на 84-й минуте и на 90+1.

Однако последнее слово осталось за «Зенитом», который провёл пятый гол на 90+4.

Игра стала последней в сезоне, по её итогам была сформирована финальная таблица молодёжного первенства.

Первое место занял ЦСКА (63 очка). Вторым стал «Ростов» (62), тройку замкнул «Локомотив» (56). «Зенит» занял итоговое четвёртое место (53).