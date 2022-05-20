Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила Уимблдонский турнир рейтинговых очков в 2022 году. Причиной стало решение отстранить россиян и белорусов от участия.

Напомним, что в связи с санкциями теннисисты из России и Беларуси получили возможность выступать на турнирах ATP и WTA лишь под нейтральным флагом. Однако Уимблдон проводит Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса, и она решила полностью отстранить россиян и белорусов.

В ATP назвали такое решение дискриминационным и противоречащим соглашению о рейтингах.

При этом рейтинговые очки на других британских турнирах сохранятся, поскольку россияне могут в них участвовать.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.