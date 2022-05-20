ЦСКА крупно обыграл «Зенит» в стартовом матче финала Единой лиги ВТБ — 83:59. Счёт по четвертям — 20:8, 26:22, 16:18, 21:11.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист столичной команды Каспер Уэир. Он набрал 25 очков. Никола Милутинов сделал «дабл-дабл»: 18 очков и 10 подборов. Алексей Швед набрал 11 очков, Ионас Йеребко — 10.

У «Зенита» самым результативным стал Джордан Лойд — 13 очков. У Дмитрия Кулагина — 11 баллов результативности.

ЦСКА повёл в серии 1-0. Второй матч финала пройдёт 22 мая также в Москве. Третья и четвёрткая игра состоятся 25 и 27 мая в Санкт-Петербурге.