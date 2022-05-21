«Эдмонтон» сравнял счёт в серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Калгари». Во второй игре серии «Ойлерз» победили 5:3.

К седьмой минуте «Флэймз» вели 2:0. Голами отметились Майкл Стоун на 4-й минуте и Бретт Ритчи на 7-й. До перерыва защитник «Эдмонтона» Данкан Кейт сократил отставание (14-я минута).

На 23-й минуте Тайлер Тоффоли забросил третью шайбу «Флэймз», после чего забивал только «Эдмонтон». Конор Макдэвид снова сократил отставание до минимума (24-я), Эван Бушар сравнял счёт (36-я), Зак Хайман вывел команду вперёд (51-я), а Леон Драйзайтль установил окончательный счёт встречи (53-я).

В составе «Калгари» на лёд вышел Никита Задоров.

«Ойлерз» сравняли счёт в серии — 1-1 (6:9, 5:3). Третья и четвёртая игры в серии пройдут на их площадке 23 и 25 мая.