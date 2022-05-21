Сегодня, 21 мая, «Зенит» проведет заключительный матч сезона-2021/22. В рамках 30-го тура чемпионата России петербуржцы сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Нижегородцами руководит легендарный форвард петербуржцев Александр Кержаков.

В матче не примут участия травмированные защитники Деян Ловрен и Вячеслав Караваев, а также хавбек Александр Ерохин. Кроме того, игру пропустят бразильские легионеры, получившие дополнительный отпуск. В первом составе петербуржцев тренируются несколько игроков дубля.

Игра не имеет турнирного значения для «Зенита»: петербуржцы досрочно обеспечили себе титул чемпионов России. «Нижний» находится в одном очке от стыковых матчей.