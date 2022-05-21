Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался покидать клуб летом. Как сообщает журналист Гильем Балаге, президент «Реала» Флорентино Перес сообщил своим игрокам, что форвард не присоединится к команде.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня, и, по всей видимости, форвард продлит его. «Реал» считался главным претендентом на чемпиона мира-2018.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 46 матчей, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов евро.

Всего за парижан Мбаппе провёл 216 матчей и забил 168 мячей.