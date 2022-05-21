Украинский гимнаст Илья Ковтун бойкотировал «Финал шести» клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике. Причиной стало участие в нём россиянина Артура Далалояна. Далалоян представляет итальянский клуб Gymnastic Romagna Team.

Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, однако на клубные турниры запрет не распространяется.

Илья Ковтун оказался свидетелем скандала с другим российским гимнастом Иваном Куляком. На церемонии награждения на этапе Кубка мира в катарской Дохе Куляк, занявший третье место на параллельных брусьях, вышел с накленной на груди буквой Z. Ковтун в тех соревнованиях одержал победу.

Позднее Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.