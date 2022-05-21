13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан в России иностранным агентом. Гроссмейстер был включён в список физических лиц-иноагентов решением Министерства юстиции РФ за политическую деятельность.

Каспаров стал чемпионом мира в 1985 году, победив в знаменитом противостоянии Анатолия Карпова. В 1993 году он отказался проводить новый матч за титул чемпиона мира и организовал альтернативную федерацию — ПША, по версии которой оставался чемпионом до 2000 года, когда проиграл Владимиру Крамнику.

Также Каспаров является восьмикратным чемпионом шахматных Олимпиад. В 1980, 1982, 1986 и 1988 году он выигрывал турнир в составе команды СССР, в 1992, 1994, 1996 и 2002 — в составе сборной России.

В 2005 году Каспаров завершил шахматную карьеру и активно занялся политикой. С тех пор он проводит лишь отдельные нерегулярные матчи. В 2013 году покинул Россию и уехал в США.