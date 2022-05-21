Сегодня, 21 мая, состоятся заключительные матчи 30-го тура чемпионата России по футболу. В центральной игре тура сойдутся «Динамо» и «Сочи». Встреча определит серебряного и бронзового призёра чемпионата России.

На данный момент у обеих команд по 53 очка, «Динамо» обходит южан за счёт преимущества в личной встрече (первый круг — 1:0). Таким образом, бело-голубым достаточно не проиграть, чтобы сохранить второе место. «Сочи» необходима выездная победа с любым счётом.

Матч пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся, как и все игры тура, в 17:00 по московскому времени. Под вопросом участие в матче травмированных динамовцев Диего Лаксальта и Дениса Макарова, а также сочинского хавбека Жоаозиньо.

«Сочи» уже показал лучший результат в своей короткой истории, поскольку не опустится ниже второго места.