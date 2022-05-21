Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал возможность участия России в Олимпиаде-2024 в Париже. В речи на сессии МОК он заявил, что пока гарантировать это не может.

По словам Баха, участие России зависит от политической ситуации, и возможно много различных вариантов развития событий.

В конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям отстранить Россию от участия в турнирах в связи с ситуацией в Украине.

Олимпиада-2024 пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.