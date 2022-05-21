Сегодня, 21 мая, «Зенит» проведёт заключительный матч 30-го тура чемпионата России. Соперником сине-бело-голубых станет «Нижний Новгород» под руководством легенды Петербурга Александра Кержакова. Игра не имеет для петербуржцев турнирного значения, а потому сложно предсказать, какой состав выпустит Сергей Семак. Однако мы попробуем предсказать, кто выйдет с первых минут, хоть это и будет похоже на гадание на кофейной гуще.

Вратарь. Даниил Одоевский

Летом истекают контракты Станислава Крицюка и Михаила Кержакова, и не исключено, что на Даниила Одоевского будет сделана ставка в следующем сезоне. Голкипер уже набрал определенный опыт и провел несколько неплохих матчей. Скорее всего, он и займёт место в воротах.

Правый защитник. Илья Вахания

В последних играх Алексей Сутормин редко выходит на поле, скорей всего, не стоит ждать его в старте и сегодня. Вахания сейчас готовится к матчу в основном составе, и вполне возможно, что на правом фланге Семак попробует молодую связку из дубля.

Центральные защитники. Нуралы Алип и Арсен Адамов

После травмы Дмитрия Чистякова выбор в центр защиты стал совсем небогатым. Вряд ли Семак выпустит молодого Владислава Масальского – логичнее дать шанс ближайшим резервистам Алипу и Адамову.

Левый защитник. Даниил Круговой

Круговой отлично проявил себя во второй половине сезона и заслужил закрыть сезон.

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Далер Кузяев

Бразильские легионеры получили дополнительный отпуск и не сыграют в сегодняшнем матче. Про Барриоса такой информации не поступало, и было бы странно, если бы единственного легионера повезли в Нижний, чтобы он сидел на лавке.

В пару к нему может выйти вместо Кузяева Магомед Оздоев, но, скорее всего, его выпустят на замену, чтобы проводить его из клуба. Скорей всего, Мага покидает Петербург этим летом.

Правый полузащитник. Роман Ногтев

Ногтев – один из лучших футболистов «Зенита-2» в прошедшем сезоне. Пожалуй, среди дублёров он заслужил шанс сыграть за основу больше остальных. Ждём на фланге его связку с Ваханией.

Левый полузащитник. Андрей Мостовой

Ну а слева напрашивается выход Мостового.

Нападающие. Иван Сергеев и Михаил Черномырдин

Поскольку контракт Дзюбы остаётся в подвешенном состоянии, не исключено, что и сегодня ему дадут шанс лишь во втором тайме. А вот Михаил Погорелов, взявший фамилию своей жены – футболистки Маргариты Черномырдиной – вполне может появиться даже с первых минут.

Поможет ему освоиться в старте новоявленный лидер команды Иван Сергеев.

Альтернативный состав

Если Семак всё же не решится выпускать в основе молодёжь и сделает ставку на более проверенных футболистов, то состав выглядит примерно следующим образом: Одоевский – Сутормин, Адамов, Барриос, Алип, Круговой – Кузяев, Оздоев, Мостовой – Сергеев, Дзюба.

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» стартует в 17:00 по московскому времени.