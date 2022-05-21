Стал известен состав «Зенита» на заключительный матч сезона-2021/22. Подопечные Сергея Семака в рамках 30-го тура РПЛ встречаются с «Нижним Новгородом» под руководством Александра Кержакова.

В заявку петербуржцев попало несколько дублёров, но все они начнут встречу в запасе.

Состав «Зенита» выглядит следующим образом: Одоевский — Сутормин, Адамов, Барриос, Алип, Круговой — Оздоев, Кузяев — Мостовой — Дзюба, И. Сергеев.

В запас попали: Кержаков, Бязров, Масальский, Вахания, Д. Сергеев. Черномырдин, Столбов, Ногтев, Фатеев.

Игра стартует в 17:00 по московскому времени, как и остальные семь игр тура.