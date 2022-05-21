Завершился розыгрыш первенства ФНЛ в сезоне-2021/22. По его итогам определились команды, вышедшие в премьер-лигу, и клубы, которые вылетают в ФНЛ-2.

Первое место в ФНЛ заняло московское «Торпедо», которое возвращается в РПЛ спустя семь лет. Последний раз столичный клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2014/15.

Вторым стал воронежский «Факел», который за всю историю играл в элитных дивизионах СССР и России в 1961, 1985, 1992, 2000 и 2001 году.

Третье место занял «Оренбург», а четвёртым стал «СКА-Хабаровск». По регламенту эти клубы должны играть с 14-м и 13-м местом РПЛ стыковые матчи, однако в руководстве премьер-лиги ещё не приняли окончательного решения по поводу возможного расширения дивизиона.

В ФНЛ-2 по итогам сезона вылетают «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ротор» (Волгоград), «Металлург» (Липецк) и «Текстильщик» (Иваново).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Максим Максимов из «Факела», забивший 22 гола в 37 матчах.