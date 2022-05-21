Завершились первые таймы матчей заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу. В них определятся обладатели второго и третьего места, а также команды, которые вылетят и попадут в стыки.

В главном матче тура «Динамо» — «Сочи» гости громят соперника — 1:4. На 8-й минуте Кристиан Нобоа забил в свои ворота, на 27-й Артур Юсупов сравнял счёт, а на 33-й Матео Кассьера вывел южан вперёд. На 40-й Кассьера оформил дубль, а на 45-й Нобоа исправился, реализовав пенальти. «Сочи» в случае победы займёт второе место в РПЛ, а «Динамо», чтобы сохранить серебро, нужно не проиграть.

Ещё в одном ключевом матче «Рубин» — «Уфа» счёт 1:0 в пользу казанцев. Виталий Лисакович реализовал пенальти на 38-й минуте. «Рубин» в случае поражения вылетит из РПЛ с 15-го места. «Уфе», чтобы выйти из зоны вылета, необходима победа.

«Зенит» пока проигрывает «Нижнему Новгороду» 0:1. Николай Калинский на 20-й минуте реализовал пенальти.

В игре ЦСКА — «Ростов» армейцы ведут 2:0. Примечательно, что к обоим мячам причастен Марио Фернандес, который проводит последний матч перед паузой в карьере. Защитник вышел на поле с капитанской повязкой. На 4-й минуте он забил сам, на 10-й отдал голевой пас на Жана-Филиппа Гбамена.

Полностью список результатов после первого тайма выглядит следующим образом:

«Динамо» — «Сочи» — 1:2

«Рубин» — «Уфа» — 1:0

«Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0

ЦСКА — «Ростов» — 2:0

«Арсенал» — «Урал» — 1:2

«Химки» — «Спартак» — 2:1

«Краснодар» — «Ахмат» — 0:0

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:0