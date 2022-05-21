«Зенит» уступил «Нижнему Новгороду в заключительном матче чемпионата России-2021/22 — 0:1. Единственный мяч провёл Николай Калинский с пенальти на 20-й минуте.

В составе «Зенита» вышли следующие игроки: Одоевский — Сутормин (Столбов, 59), Адамов, Барриос, Алип, Круговой — Кузяев, Оздоев (Д. Сергеев, 46) — Мостовой — Дзюба, И. Сергеев.

Игра не имела для «Зенита» турнирного значения. «Нижний Новгород» благодаря победе обезопасил себя от попадания в стыковые матчи и финишировал на 11-м месте в таблице в дебютном сезоне РПЛ. Руководит командой экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.