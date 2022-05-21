«Сочи» стал серебряным призёром чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. В матче заключительного 30-го тура южане разгромили на выезде московское «Динамо» 5:1. Бело-голубые, которым достаточно было не проиграть дома, в итоге опустились на третье место в таблице.

Счёт в матче открыло «Динамо» на 8-й минуте — Кристиан Нобоа поразил свои ворота. На 27-й Артур Юсупов счёт сравнял, а уже на 33-й Матео Кассьера вывел «Сочи» вперёд. На 38-й минуте арбитр отменил ещё один гол «Сочи», который забил Тимофей Маргасов. Однако уже две минуты спустя Кассьера оформил дубль.

В добавленное к первому тайму время Нобоа исправился за автогол, реализовав пенальти. На второй тайм «Сочи» вышел, ведя в счёте 4:1.

На 57-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Даниил Лесовой был удалён с поля. На 68-й Кассьера сделал хет-трик и установил окончательный счёт встречи.

«Сочи» занимает самое высокое место в своей истории. Однако южане не смогут сыграть в Лиге чемпионов из-за решения УЕФА дисквалифицировать клубы из России.