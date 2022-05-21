«Уфа» одержала победу над «Рубином» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу — 2:1. Казанцы открыли счёт на 37-й минуте — с пенальти отличился Виталий Лисакович. На 54-й Владислав Камилов сравнял счёт, а на 90-й Дилан Ортис провёл победный мяч.

После гола Ортиса казанские фанаты выбежали на поле и подрались со стюардами.

В результате в матче было переиграно целых 12 минут. На последней минуте «Рубин» получил право на пенальти, но на этот раз Лисакович не смог забить.

«Рубину» для того, чтобы не вылететь в ФНЛ, достаточно было не проиграть дома. В результате подопечные Леонида Слуцкого опустились на 15-е место в зону прямого вылета. «Уфа» попала в стыки.

Стоит отметить, что «Рубин» ещё может сохранить место в РПЛ — всё зависит от решения руководства лиги по следующему сезону. Лигу могут расширить или ввести мораторий на вылет.