Завершился чемпионат России по футболу сезона-2021/22. Сегодня, 21 мая, были сыграны матчи заключительного 30-го тура.

Результаты игр следующие:

«Динамо» — «Сочи» — 1:5

«Рубин» — «Уфа» — 1:2

«Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0

«Арсенал» — «Урал» — 1:2

ЦСКА — «Ростов» — 4:0

«Химки» — «Спартак» — 2:1

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:1

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

1. «Зенит» — 65 очков

2. «Сочи» — 56

3. «Динамо» — 53

4. «Краснодар» — 50

5. ЦСКА — 50

6. «Локомотив» — 48

7. «Ахмат» — 42

8. «Крылья Советов» — 41

9. «Ростов» — 38

10. «Спартак» — 38

11. «Нижний Новгород» — 33

12. «Урал» — 33

13. «Химки» — 32

14. «Уфа» — 30

15. «Рубин» — 29

16. «Арсенал» — 23

По регламенту «Рубин» и «Арсенал» вылетают напрямую, их места займут два первых места ФНЛ — «Торпедо» и «Факел». «Химки» должны сыграть в стыках со «СКА-Хабаровском», «Уфа» — с «Оренбургом».

«Зенит» и «Сочи» могли сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, «Динамо» и «Краснодар» — попасть в Лигу конференций. В случае выигрыша динамовцами Кубка России в финале у «Спартака» они бы отправились в Лигу Европы, а в Лигу конференций попал бы финишировавший пятым ЦСКА. Однако российские клубы были отстранены от еврокубков на следующий сезон.

Лучшим бомбардиром чемпионата России стал Гамид Агаларов из «Уфы», забивший 19 мячей. Матео Кассьера из «Сочи» и Дмитрий Полоз из «Ростова» разделили второе место с 14 голами.