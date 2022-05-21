Сегодня, 21 мая, состоялись заключительные матчи 30-го тура чемпионата России по футболу. По регламенту все игры стартовали в 17:00 по московскому времени. Тур выдался богатым на голы: прощаясь с сезоном, команды наколотили 23 мяча. Два матча завершились разгромами в четыре гола. Хозяева одержали три победы, гости – четыре, одна встреча завершилась вничью. Особенно интересными были два матча, в которых встречались прямые конкуренты в борьбе за серебро и за вылет. NVsport – о главных событиях 30-го тура РПЛ.

Матч тура. «Динамо» — «Сочи» — 1:5 (Нобоа-автогол – Юсупов, Кассьерра-3, Нобоа)

Герой тура. Матео Кассьерра

Главная игра тура определяла обладателей серебряных и бронзовых наград чемпионата России. В очном поединке за серебро сошлись «Динамо» и «Сочи». Если бы не санкции УЕФА, матч бы также определял обладателя второй путёвки в Лигу чемпионов – но, увы, не в этот раз.

«Динамо» было в выигрышной ситуации – ему достаточно было не проиграть. «Сочи» необходима была победа. Уже на 9-й минуте ветеран российского футбола Кристиан Нобоа поразил собственные ворота, и «Динамо» повело в счёте. Казалось, «Сочи» сейчас будет крайне сложно, но вышло ровным счётом наоборот. Подопечные Владимира Федотова просто смели оборону «Динамо» и уже к перерыву вели 4:1 (причём ещё один гол был отменён). А настоящим героем матча и всего тура стал Матео Кассьерра. Колумбиец хет-триком внёс ключевой вклад в серебро «Сочи» и стал вторым бомбардиром РПЛ.

Концовка тура. «Рубин» — «Уфа» — 1:2 (Лисакович – Камилов, Ортис)

Позор тура. «Рубин»

Казалось бы, как можно, обладая неплохим составом и финансированием, провалить абсолютно всё и бездарно вылететь из РПЛ? «Рубин» показал, что можно вполне легко. За весь второй круг казанцы набрали жалкие 7 очков. Всё ещё можно было спасти в заключительном туре с «Уфой». Достаточно было просто не проиграть. Но повторился сценарий «Динамо» — «Сочи»: те, кому хватало ничьей, открыли счёт, но затем гости отыгрались и победили. Счёт был на этот раз не 1:5, но, пожалуй, позора было гораздо больше.

При этом решающий гол «Рубин» пропустил на 90-й минуте, после чего на поле выбежали фанаты и устроили драку со стюардами.

К матчу было добавлено в итоге больше десяти (!!) минут, и на последней минуте «Рубин» получил право на спасение – пенальти! Лисакович подходит делать дубль… И не забивает!

«Рубин» позорно вылетает в ФНЛ, а «Уфа» получает право на «стыки» (правда, до сих пор непонятно, будут ли они).

Ещё одним приятным бонусом для башкирской команды стало то, что Гамид Агаларов официально стал лучшим бомбардиром чемпионата (впрочем, это стало ясно ещё пару туров назад).

Прощание тура. Марио Фернандес и Алан Дзагоев. ЦСКА – «Ростов» — 4:0 (Фернандес, Гбамен, Обляков, Дивеев)

ЦСКА после этого тура покидают сразу два ветерана. Прощание с обоими вышло очень трогательным. Дзагоев пришёл заводящим в фан-сектор и даже исполнил кричалку про Кирилла Набабкина. Фернандес же вышел на поле с капитанской повязкой, причем это была идея штатного капитана армейцев Игоря Акинфеева. В результате русский бразилец стал главным героем встречи: на 9-й минуте он забил сам, а до перерыва ещё успел сделать голевой пас. На 90-й минуте Фернандес покинул поле под овации фанатов.

Сенсация тура. «Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0 (Калинский)

Особо больших сенсаций в туре не было, кроме, разве что, безвольного поражения «Динамо». Но всё же результат в Нижнем немного удивляет. Вопреки прогнозам, Сергей Семак выпустил на поле состав, близкий к оптимальному. Тем не менее, подопечные Александра Кержакова провели достойный матч, одержали заслуженную победу и финишировали в дебютном сезоне РПЛ на достойном 11-м месте.

«Юбиляры» тура. «Спартак». «Химки» — «Спартак» — 2:1 (Глушаков, Боженов – Жиго)

Ну а насмешил поклонников футбола как всегда «Спартак». Пафосно объявив в начале сезона о желании стать чемпионами в год столетия, красно-белые стабильно позорились весь чемпионат и завершили его бездарным поражением от «Химок». Имея шансы финишировать хотя бы на восьмом месте, красно-белые в результате стали десятыми, всего в пяти очках от «Нижнего Новгорода» и шести – от зоны стыков. «Спартак» повторил худший результат в истории и сейчас может лишь рассчитывать подсластить пилюлю финалом Кубка России.

Остальные матчи

«Арсенал» — «Урал» — 1:2 (Кайнов – Аугустыняк, Мишкич)

«Арсенал», вылетевший из РПЛ ещё в прошлом туре, не смог навязать борьбу «Уралу», получив удаление уже на 30-й минуте. «Урал», которого в первом круге уже успели похоронить, в итоге избежал даже зоны стыков.

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:1 (Сперцян – М. Конате)

«Ахмат» достойно провёл чемпионат и завершил его на высоком седьмом месте. «Краснодар» героически доиграл сезон, лишившись всех легионеров, и в итоге смог занять аж четвёртое место. Быть бы команде в Лиге конференций, но увы…

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:1 (Жемалетдинов)

«Локомотив» своими сомнительными экспериментами и трансферной политикой явно разочаровал фанатов, хоть и смог закончить сезон победой. «Крылья», хоть и проиграли последний матч, явно могут быть довольны сезоном: вернувшись в РПЛ, команда впервые за долгие годы не боролась за выживание, а в итоге и вовсе финишировала в верхней части таблицы.