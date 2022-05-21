Завершился чемпионат России по футболу сезона-2021/22. Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал «Зенит», второе место сенсационно занял «Сочи», обыгравший в последнем туре «Динамо» 5:1. NVsport представляет символическую сборную сезона.

Вратарь. Матвей Сафонов («Краснодар»)

«Краснодар» зимой лишился всех именитых легионеров и главного тренера. Казалось, команда весной посыплется. Но кубанцы не просто смогли удержаться в лидерах, но и финишировали в зоне еврокубков (которых для России, увы, не будет). Во многом это заслуга лидера команды Матвея Сафонова. По пропущенным голам «Краснодар» уступил лишь ЦСКА с Игорем Акинфеевым. Так что вопросов, кто будет первым номером сборной России, когда её вернут в футбольную семью, не возникает.

Правый защитник. Марио Фернандес (ЦСКА)

Молодой армейской команде с неопытным тренером как никогда нужны были в этом сезоне лидеры. И в этой роли блестяще выступил Марио Фернандес. В последнем туре ему Акинфеев даже доверил капитанскую повязку. Даже жаль, что русский бразилец берёт паузу в карьере.

Центральный защитник. Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Чистяков изначально рассматривался как резервист Ловрена и Ракицкого, но уже в первой половине сезона застолбил себе место в основном составе. А после ухода украинца и травмы хорвата именно Чистяков взял на себя роль лидера обороны и сыграл важную роль в чемпионстве «Зенита» при его проблемах с вратарями.

Центральный защитник. Родригао («Сочи»)

О составе «Сочи» в этом сезоне говорили преступно мало – во многом из-за недостаточно громких имён в составе. В воротах команды играли сразу три голкипера – Сослан Джанаев, Николай Заболотный и Денис Адамов. С такой чехардой важна стабильность защиты. И её обеспечил в первую очередь бразилец Родригао, отлично сыгравшийся с молодым Данилой Прохиным.

Левый защитник. Дуглас Сантос («Зенит»)

В начале сезона казалось, Данилу Круговому невозможно будет пробиться в основу «Зенита» из-за успешной игры на левом фланге Дугласа Сантоса. Но жизнь распорядилась иначе – Дуглас вынужденно перешёл в центр обороны – и действовал на непривычной позиции привычно надёжно.

Центральный полузащитник. Даниил Фомин («Динамо»)

Пожалуй, лучший игрок «Динамо» в сезоне. Фомин стал настоящим стержнем в центре поля динамовцев и стал лучшим бомбардиром команды (из тех, кто провёл полный сезон).

Центральный полузащитник. Кристиан Нобоа («Сочи»)

37-летний Нобоа словно и не знает о своём возрасте. В сезоне-2021/22 он как прежде раздавал пасы и забивал голы, внеся неоценимый вклад в серебро команды.

Фланговый полузащитник. Арсен Захарян («Динамо»)

В нашей команде получилось формально два левых хавбека, так что пусть Захарян «сыграет» на непривычной позиции.

Главное открытие сезона-2021/22. Захаряна приметил ещё прошлой весной Станислав Черчесов, но в этом чемпионате 18-летний хавбек натурально расцвёл. Неудивительно, что за Арсеном сейчас выстроилась очередь из европейских клубов, а многочисленные издания причисляют его к самым талантливым футболистам мира.

Фланговый полузащитник. Клаудиньо («Зенит»)

Ещё одно приятное открытие сезона. Клаудиньо достался «Зениту» за относительно скромную цену и с ходу выбился в лидеры команды. Сейчас уже сложно представить состав «Зенита» без Клаудиньо. Весной бразилец вынужденно смещался в центр, где также не портил погоды.

Нападающий. Гамид Агаларов («Уфа»)

Пожалуй, тут никаких вопросов – лучший бомбардир заслужил место в команде. Агаларов провёл 19 голов – 2/3 всех мячей «Уфы», которая едва не вылетела в ФНЛ.

Нападающий. Фёдор Смолов («Локомотив»/«Динамо»)

Да, в списке бомбардиров Смолов стал лишь четвёртым, уступив Матео Кассьерре и Дмитрию Полозу. Но при выборе его в наш состав мы не могли не учесть смену клуба. Смолов был лидером атак «Локомотива», а вернувшись в родное «Динамо», с ходу адаптировался к новому составу и продолжил регулярно забивать.

Тренер. Владимир Федотов («Сочи»)

Привести команду с не самым звёздным составом к серебряным медалям чемпионата – это настоящий маленький подвиг. Федотов за пару лет превратил «Сочи» из середняка в одну из лучших команд России. А разгром «Динамо» в заключительном туре стал вишенкой на торте в сезоне.

Символическая сборная сезона РПЛ, версия NVsport: Сафонов — Марио Фернандес, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос — Захарян, Фомин, Нобоа, Клаудиньо — Агаларов, Смолов. Тренер — Федотов