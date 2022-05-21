«Спартак» уступил «Химкам» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу — 1:2. Красно-белые, таким образом, не смогли подняться в таблице и финишировали на десятом месте в таблице с 38 очками.
«Спартак» повторил худший результат в российской истории. В 2003 году красно-белые также финишировали на десятом месте в таблице, набрав 36 очков. Таким образом, команда всего второй раз в истории завершает чемпионат в нижней части таблицы.
Результаты «Спартака» в чемпионатах России:
1992 — 1 место
1993 — 1
1994 — 1
1995 — 3
1996 — 1
1997 — 1
1998 — 1
1999 — 1
2000 — 1
2001 — 1
2002 — 3
2003 — 10
2004 — 8
2005 — 2
2006 — 2
2007 — 2
2008 — 8
2009 — 2
2010 — 4
2011/12 — 2
2012/13 — 4
2013/14 — 6
2014/15 — 6
2015/16 — 5
2016/17 — 1
2017/18 — 3
2018/19 — 5
2019/20 — 7
2020/21 — 2
2021/22 — 10