«Спартак» уступил «Химкам» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу — 1:2. Красно-белые, таким образом, не смогли подняться в таблице и финишировали на десятом месте в таблице с 38 очками.

«Спартак» повторил худший результат в российской истории. В 2003 году красно-белые также финишировали на десятом месте в таблице, набрав 36 очков. Таким образом, команда всего второй раз в истории завершает чемпионат в нижней части таблицы.

Результаты «Спартака» в чемпионатах России:

1992 — 1 место

1993 — 1

1994 — 1

1995 — 3

1996 — 1

1997 — 1

1998 — 1

1999 — 1

2000 — 1

2001 — 1

2002 — 3

2003 — 10

2004 — 8

2005 — 2

2006 — 2

2007 — 2

2008 — 8

2009 — 2

2010 — 4

2011/12 — 2

2012/13 — 4

2013/14 — 6

2014/15 — 6

2015/16 — 5

2016/17 — 1

2017/18 — 3

2018/19 — 5

2019/20 — 7

2020/21 — 2

2021/22 — 10