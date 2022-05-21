Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала фото своей новой внешности в соцсетях. 18-летняя спортсменка покрасилась в ярко-рыжий цвет и сделала себе пышную шевелюру завивкой.

«Летние каникулы — время экспериментов. P.S. Если кого-то что-то не устраивает, просьба оставилять своё мнение при себе».

Напомним, что прошлым летом Косторная покрасила волосы в фиолетовый, однако быстро вернулась к более скромному естественному цвету.

Этой весной Косторная во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.