Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт парижан. Новое соглашение рассчитано на три сезона, до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что у Мбаппе устная договорённость о переходе в «Реал», однако 23-летний футболист решил остаться в Париже после крупного предложения.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 46 матчей, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов евро.

Всего за парижан Мбаппе провёл 216 матчей и забил 168 мячей.