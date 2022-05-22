Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан прокомментировал информацию о возможном расширении лиги из-за вылета казанского «Рубина». Накануне, 21 мая, «Рубин» уступил дома «Уфе» (1:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России и опустился на 15-е место в таблице.

«Все вопросы уже были заданы. Возможное расширение из-за вылета «Рубина»? Этот вопрос решается, но я не понимаю, на какой стадии, — цитирует «Спорт-Экспресс» Чебана. — Как-то должен решиться».

«Рубин» вышел в премьер-лигу в 2003 году и с тех пор ни разу не вылетал, став в 2008 и 2009 году чемпионом России.

24 мая состоится заседание исполкома РФС, который рассмотрит вопрос расширения лиги.