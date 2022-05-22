Нападающий «Зенита» Артём Дзюба объявил об уходе из клуба. Летом контракт футболиста истекает и не будет продлён.

Сделал форвард это оригинально — в образе супергероя Marvel Дедпула. В этом наряде он появился на церемонии награждения «Зенита» в прошлом сезоне. Для озвучки он даже пригласил Петра Гланца — русский голос Дедпула и актёра Райана Рейнолдса.

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Дзюба выступал за «Зенит» с лета 2015 года. За сине-бело-голубых он провёл в общей сложности 249 матчей, забил 108 мячей и стал четырёхкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четыре раза — Суперкубок страны, а также дважды выиграл гонку бомбардиров.