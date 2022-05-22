Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что расстанется с новым имиджем очень скоро. Спортсменка выкрасила волосы в огненно-рыжий цвет и завила пышную шевелюру.

«Просто заплела косички и все, чисто по приколу на несколько дней. Нет, волосы не красила. Планирую ли выступать в таком образе? Это (прическа) на три дня», — приводит «Матч ТВ» слова Косторной.

Косторной 18 лет. Она выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при, финал Кубка России и завоевала серебро и две бронзы чемпионатов России. Этой весной она во второй раз в карьере ушла от Этери Тутберидзе и будет заниматься в школе ЦСКА и Елены Буяновой.