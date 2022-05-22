Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что болельщики призывают не пускать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина обратно в США. Сейчас капитан столичной команды находится в России.

Издание «РИА Новости» опубликовало несколько комментариев под материалом журналиста Washington Post Барри Сврлуги об Овечкине. В них, в частности, болельщик называет Овечкина «очень плохим человеком» и заявляет, что «он рад, что не болеет за «Вашингтон». Другой призывает отменить визу хоккеиста, а третий призывает его «оставаться дома».

Стоит отметить, что данный материал берёт незначительную выборку комментариев, поскольку даже под тем постом нашлись и те, кто положительно отзывался об Овечкине.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. На данный момент он провёл 1274 матча и набрал 1410 (780+630) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 141 (72 + 69) очками в 147 встречах плей-офф. Форвард побил несколько бомбардирских рекордов, в 2018 году завоевал Кубок Стэнли, в 2006 стал обладателем Колдер Трофи, в 2008, 2009 и 2010 — Тэд Линдсей Эворд, в 2008, 2009 и 2013 — Харт Трофи, в 2008 — Арт Росс Трофи, в 2018 — Конн Смайт Трофи, а в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 и 2020 — Морис Ришар Трофи (приз лучшему снайперу).