Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков призвал отстранить российских футболистов от всех соревнований по меньшей мере на 5 лет. Об этом он заявил в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, что в связи с ситуацией в Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в своих турнирах в прошедшем сезоне. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, а «Спартак» был исключён из 1/8 финала Лиги Европы. Кроме того, УЕФА продлил отстранение на сезон-2022/23, из-за чего футбольные клубы из России не сыграют в еврокубках, а сборная — в Лиге наций.

Кроме того, дисквалификация коснулась женской сборной России, которая должна была сыграть на Евро-2022 и в отборе на ЧМ-2023.