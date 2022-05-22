Российская фигуристка Евгения Медведева ушла от ответа на вопрос о справедливости отстранения российских спортсменов от международных турнирах. Когда корреспондент «Спорт-Экспресса» задал его, Медведева ответила: «Давайте, наверное, к следующему вопросу перейдем».

Евгении Медведевой 22 года. За свою карьеру она выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, два финала Гран-при, два чемпионата России. На Олимпиаде в Пхёнчхане фигуристка взяла серебряные медали в индивидуальном и командном турнире.

В 2019 году Медведева приостановила свою карьеру и с тех пор в соревнованиях не участвовала, не объявляя об уходе из фигурного катания официально.