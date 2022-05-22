«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в сезоне-2021/22. Судьба титула определилась в заключительном 38-м туре. Перед ним подопечные Хосепа Гвардьолы опережали «Ливерпуль» на 1 очко и имели преимущество по разности мячей. Для чемпионства «Ливерпулю» необходимо было обыгрывать «Вулверхэмптон» и надеяться, что «Ман Сити» потеряет очки с «Астон Виллой».

Матчи начались в одно время, и после первого тайма «Сити» уступал бирмингемцам 0:1, а «Ливерпуль» играл вничью — 1:1.

На 69-й минуте «Манчестер Сити» пропустил второй гол и стал проигрывать 0:2. Однако затем команда забила три мяча в течение пяти минут: Илкай Гюндоган сделал дубль, ещё один мяч забил Родри с передачи украинца Александра Зинченко.

«Ливерпуль» в концовке встречи забил два мяча и победил 3:1, но этого оказалось недостаточно: «Манчестер Сити» сохранил счёт 3:2 и завоевал титул чемпиона Англии восьмой раз подряд и четвёртый за последние пять лет.

«Ливерпуль» стал вторым и также отправился в Лигу чемпионов. Вместе с ним в главном еврокубковом турнире сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» попали в Лигу Европы, а «Вест Хэм» — в Лигу конференций.

В чемпионшип вылетают «Бернли», «Уотфорд» и «Норвич».