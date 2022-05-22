ЦСКА победил «Зенит» во втором матче финала Единой лиги ВТБ — 82:73. Счёт по четвертям: 22:17, 19:18, 25:12, 16:26.

Самым результативным игроком встречи стал зенитовец Сергей Карасёв, набравший 20 очков. Больше у «Зенита» никто за 10 очков не вышел. Джордан Лойд сделал 10 передач, а Александр Пойтресс — 11 подборов.

У ЦСКА Уилл Клайберн набрал 19 очков, Алексей Швед — 17, Каспер Уэйр — 14, Семен Антонов — 10. Никола Милутинов сделал «дабл-дабл»: 16 очков и 17 подборов.

ЦСКА повёл в серии 2-0 (83:59, 82:73). Третий и четвёртый матч финала пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 27 мая.