Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в резкой форме ответил пользователю из Беларуси в одной из соцсетей. Пользователь kirill.plyshevskiy напомнил о неутешительной статистике Кокорина в составе итальянского клуба: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно, Кокорин».

В ответ на это официальный аккаунт Кокорина написал болельщику: «Кирилл, иди картошку у себя копай».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в начале 2021 года из «Спартака», подписав контракт на три с половиной сезона. Однако форвард не смог закрепиться в основе команды и за полтора года успел выйти на поле только 11 раз, как правило, в концовках встреч.