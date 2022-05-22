Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании — шестого этапа сезона-2022 в «Формуле-1». Вторым финишировал его партнёр по команде Серхио Перес, тройку лидеров замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Четвёртым стал Карлос Сайнс из «Феррари». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал пятый результат.

Партнёр Сайнса Шарль Леклер и Гуаньюй Чжоу из «Альфа Ромео» не смогли завершить гонку.

Ферстаппен в общем зачёте вырвался на первое место со 110 очками, обойдя на 7 очков Леклера. Серхио Перес имеет в активе 85 очков и замыкает тройку.

Очков в этом сезоне не набрали пока только три гонщика — Мик Шумахер из «Хааса», Нико Хюлькенберг из «Астон Мартина» (он участвовал только в двух первых гонках сезона, после чего был заменён на Себастьяна Феттела) и Николас Латифи из «Уильямса».