Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба этим летом может перейти в клуб из США, выступающий в MLS. Сегодня 33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита», за который играл с сезона-2015/16.

«Таких денег, которые ему платили в «Зените», он в России больше нигде не получит, — цитирует «Спорт-Экспресс» Орлова. — На мой взгляд, он уже перерос РПЛ, очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Мне кажется, клуб MLS, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания».

Ранее сообщалось, что к Дзюбе проявляют интерес сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».