«Милан» стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22. В заключительном 38-м туре «россонери» разгромили «Сассуоло» 3:0. Дубль оформил Оливье Жиру на 17-й и 32-й минутах, третий мяч провёл Франк Кесси на 36-й.

«Милан» стал чемпионом страны в 19-й раз в истории и второй раз за последние 17 лет. Предыдущий раз это произошло в сезоне-2010/11. Примечательно, что к обоим чемпионским титулам причастен нападающий Златан Ибрагимович.

«Милан» не пропустил на первую строчку «Интер», который в параллельной встрече «Сампдорию» с таким же счётом 3:0. Оба миланских клуба прошли в Лигу чемпионов, как и занявший третье место «Наполи». Неаполитанцы сегодня также победили со счётом 3:0 «Специю».

Четвёртое место и четвёртую путёвку в Лигу чемпионов получил «Ювентус». В Лигу Европы пройдут «Лацио» и «Рома», а «Фиорентина» с Александром Кокориным заняла седьмое место и вышла в Лигу конференций.

В Серию B уже вылетели «Венеция» и «Дженоа». Третья команда определится в двух последних матчах сезона, которые пройдут сегодня позднее. «Кальяри» имеет в активе 29 очков, «Салернитана» — 31. Первые встретятся на выезде с «Венецией», вторые — дома с «Удинезе».