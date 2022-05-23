Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию Александры Трусовой на Олимпиаде-2022. Фигуристка в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, но заняла лишь второе место, уступив Анне Щербаковой. После завершения соревнований она в сердцах крикнула, что ненавидит фигурное катание, и возмутилась, что «у всех есть золотая медаль, а у нее нет».

«Мы видели абсолютно нормальную, здоровую, человеческую и искреннюю реакцию Саши на Олимпиаде, когда, казалось бы, лучший прокат произвольной программы — и второе место, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ягудина. — Чище она только в Челябинске на прокатах была. И все говорят: «Как она могла себя так вести?» Это нормально абсолютно. Это то, что копится, что мы не показываем, потому что никто не должен это видеть. Действительно выплеск отчаяния. В случае Саши Трусовой, конечно, было полнейшее разочарование».