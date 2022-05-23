Нападающий «ПСЖ» Неймар будет продан в летнее трансферное окно. Как сообщает Le Parisien, 30-летний форвард выставлен на продажу по прямому поручению катарских владельцев клуба.

Отмечается, что это может быть связано с новым крупным контрактом другого форварда парижан Килиана Мбаппе. На днях стало известно, что он заключил новое многомиллионное соглашение с «ПСЖ» и не перейдёт в «Реал» этим летом.

Проблемой для продажи Неймара могут стать его финансовые запросы — бразилец зарабатывает порядка 580 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2021/22 Неймар провёл 28 матчей и забил 13 голов во всех турнирах. В «ПСЖ» он перешёл из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола.