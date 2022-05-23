Три иностранных футболиста «Краснодара» вернутся в клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает «РБ-Спорт», речь идёт о Кайо, Кристиане Рамиресе и Джоне Кордобе. Все они покинули «Краснодар» в марте, когда ФИФА разрешила легионерам из России приостанавливать контракты с отечественными клубами в одностороннем порядке до 30 июня.

В ближайшее время совет директоров «Краснодара» примет решение о новом главном тренере. Сейчас исполняющим обязанности наставника команды трудится Александр Сторожук, ранее работавший в «Краснодаре-2».

В сезоне-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и занял четвёртое место в таблице РПЛ. При этом весной команда осталась практически с одними только воспитанниками.