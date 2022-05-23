В минувшее воскресенье завершилось большинство европейских футбольных чемпионатов. Где-то победители были известны заранее, где-то интрига держалась до последнего. NVsport представляет краткий обзор итогов ведущих европейских лиг.

Англия. Финишная дуэль

В чемпионате Англии финиш сезона вышел самым эмоциональным из всех топовых турниров. До самого последнего тура за чемпионство боролись «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». К последнему матчу сезона «Сити» подошёл, имея на одно очко больше, чем соперник. В заключительном туре «красным» для чемпионства нужна была победа над «Вулверхэмптоном» и потеря очков «горожанами». При этом «Ман Сити» предстояла встреча с «Астон Виллой», которой руководит легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. То есть Стиви Джи мог своими силами принести своему родному клубу трофей!

К середине второго тайма «Ман Сити» уступал «Астон Вилле» 0:2. Но и у «Ливерпуля» дела не клеились – счёт был 1:1, а при равенстве очков манкунианцы были выше.

Но подопечные Хосепа Гвардьолы собрались и за 5 минут забили три мяча. После этого встрепенулся уже «Ливерпуль», но было поздно. Обе команды выиграли свои матчи и финишировали с интервалом в одно очко. «Манчестер Сити» выигрывает титул чемпиона в четвёртый раз за пять лет.

Испания. Поздно проснувшаяся «Барса»

В последние годы в Испании сложился триумвират клубов – «Атлетико», «Барселона» и «Реал» с переменным успехом борются за чемпионство, и судьба трофея во многом зависит от того, провалит ли кто-то сезон. «Атлетико» сильно сдал, а «Барселона» и вовсе в начале чемпионата выглядела жалко, не сумев перестроиться с потерей Лео Месси. Во второй половине сезона под руководством Хави каталонцы выдали длительную беспроигрышную серию, поправили своё турнирное положение, но было слишком поздно. «Реал» прошёл весь чемпионат стабильно хорошо, без спадов, и стал чемпионом Испании с рекордным для себя отрывом в 13 очков.

Италия. Возвращение легенды и интрига до последнего тура

После падения многолетнего флагмана «Ювентуса» казалось, что в лидеры серии A выбьется «Наполи». Какое-то время подопечные Лучано Спаллетти и правда боролись за чемпионство, но весной выдали неудачную серию и выбыли из чемпионской гонки.

Судьба титула, как и в Англии, решалась в последнем туре. «Интер» отставал от «Милана» на 2 очка, но, в отличие от АПЛ, особой интриги не получилось: оба клуба уверенно победили в своих матчах 3:0, и титул впервые с 2011 года достаётся «россонери».

Примечательно, что оба раза к чемпионству «Милана» причастен Златан Ибрагимович. Легенде уже 40 лет, но на пенсию он явно не торопится.

Германия. Всё по-прежнему

Перефразируя слова Гари Линекера, «в Германии играет 18 команд, а побеждает всегда «Бавария». Даже гений Эрлинга Холанна в составе «Боруссии» не смог прервать гегемонию мюнхенцев. Чемпионат Германии давно уже лишился интриги, так что особо заострять внимание на очередном трофее «Баварии» нет смысла.

Франция. «ПСЖ» и остальные

Во Франции преимущество «ПСЖ» над другими клубами по финансовым и кадровым возможностям выглядит просто колоссальным. Однако это не мешает парижанам периодически упускать чемпионство. Но не в этом сезоне. «ПСЖ», усилившийся Месси, Доннаруммой и Рамосом, выиграл чемпионат Франции с большим отрывом, но видно, что команду это не особо сильно интересует. Цель Парижа – Лига чемпионов, и она пока остаётся для команды неприступной.

Португалия. Крутой «Порту»

За 88 розыгрышей чемпионата Португалии титул чемпиона 86 раз брали «Бенфика», «Порту» или «Спортинг». Лишь дважды трофей доставался другим клубам – «Белененсешу» в 1946-м и «Боавиште» в 2001-м.

В прошлом сезоне «Спортинг» впервые за 19 лет забрал трофей, в этом на трон вернулся «Порту». «Драконы» прошли сезон просто великолепно, потерпев всего одно поражение. «Спортинг» пытался навязать борьбу, но всё же отстал на 6 очков.

Нидерланды. Повышение тен Хага

В Нидерландах выбор чемпионов всё же побогаче, но всё равно за титул чаще всего сражаются ПСВ, «Аякс» и пореже – «Фейеноорд».

В этот раз привычная дуэль между ПСВ и «Аяксом» завершилась победой последних. Успех отправил Эрика тен Хага на повышение. Главный тренер чемпионов летом начнёт возвращать былое величие «Манчестер Юнайтед».

Австрия. Германия в миниатюре

После покупки клуба из Зальцбурга крупным производителем энергетиков интрига в Австрии давно умерла. «Зальцбург» в очередной раз уверенно стал чемпионом. В бундеслиге Австрии интриги ещё меньше, чем в бундеслиге Германии.

Шотландия. Камбэк «Селтика»

После банкротства «Рейнджерс» «Селтик» десяток лет становился безальтернативным чемпионом Шотландии. «Рейнджерс» восстал из пепла и в прошлом сезоне забрал чемпионство. В этом году «Селтик» вернулся на вершину, существенно обойдя соседей. Впрочем, можно точно сказать: возвращение «Старой фирмы» окончательно состоялось.

Россия. «Зенит» и остальные

«Зенит» в последние годы становится русской «Баварией». Слишком уж велико преимущество сине-бело-голубых над конкурентами. Какое-то время «Динамо» пыталось погнаться за петербуржцами, но ожидаемо сдулось в концовке сезона и не стало даже вторым.