«Зенит» проявляет интерес к нападающему московского «Динамо» Вячеславу Грулёву, сообщает Metaratings. По данным источника, главный тренер петербуржцев Сергей Семак заинтересован в подписании форварда, и представители клуба уже обшались с агентом Грулёва Павлом Андреевым.

При этом более детальные переговоры «Зенит» готов начать в случае ухода летом одного из форвардов группы атаки — Малкома, Клаудиньо или Андрея Мостового.

Грулёв — фланговый форвард, преимущественно играет слева. Ранее сообщалось, что «Зенит» может бесплатно подписать правого форварда «Спартака» Зелимхана Бакаева.

В сезоне-2021/22 Грулёв провёл за «Динамо» 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 голевых передачи. Его контракт истекает летом 2025 года.