Сын бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев официально сменил имя, утверждает издание Baza со ссылкой на выписку государственной системы «Российский паспорт». Официально его теперь зовут Давид Александрович Гарсия.

Издание сообщает, что смена имени произошла в начале июля 2021 года. За две недели это этого он заявлял об уходе из политики, но до ноября 2021 года оставался зампредом нижней палаты парламента. В новых выборах в Госдуму он не участвовал.

Игорь Лебедев — урождённый Игорь Жириновский, которому сменили фамилию, чтобы родство с известным политиком не мешало его самостоятельной карьере.

Игорь Лебедев входил в исполком Российского футбольного союза, а в 2012 году баллотировался на пост президента организации.

Отец Лебедева Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.